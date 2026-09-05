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Moretto: “Leite alla Lazio, triennale per lui. Domani a Roma per le visite mediche”

Published

21 minuti ago

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Moretto Diogo Leite Lazio

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, sui suoi social ha annunciato che Diogo Leite arriverà alla Lazio e firmerà un contratto triennale con il club biancoceleste; poi la rivelazione sulle visite mediche in programma.

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Le parole di Moretto su Diogo Leite alla Lazio

“Diogo Leite firmerà un contratto triennale, con opzione per il quarto. Il difensore, atteso domani a Roma. Visite mediche programmate”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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