Moretto: “Gimenez piace moltissimo alla nuova Lazio di Gattuso”

Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell’indiscrezione di mercato – da noi anticipata – riguardante Gimenez e la Lazio: queste le sue parole.

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Le parole di Moretto su Gimenez alla Lazio

“Io ho verificato questa notizia qualche giorno fa perché penso sia un rumor circolato all’interno di alcuni quotidiani romani e la risposta che mi è stata data è stata telegrafica, via messaggio, ma molto impattante, con un bel magari. Io penso che la Lazio creda e veda in Gimenez un ruolo possibilmente da protagonista per l’attacco. Poi da dire che è un’operazione che si possa fare ce ne passa, anche perché non ci sono stati ancora contatti nè tra club nè tra l’entourage di Gimenez e la Lazio, però piace molto alla nuova Lazio di Gattuso“.

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