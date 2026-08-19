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Moretto: “Pista Icardi tramontata, Lazio all-in su Pinamonti”

Published

3 ore ago

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Moretto Icardi Pinamonti Lazio parole

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa della Lazio con Icardi – ormai tramontata – e di quella col Sassuolo per Pinamonti, sempre più concreta. Ecco le sue parole.

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Le parole di Moretto sulle trattative della Lazio per Icardi e Pinamonti

“In questo momento Icardi è fuori dalla corsa per diventare il nuovo attaccante della Lazio, che ha deciso di andare all-in su Andrea Pinamonti. È il nome che la Lazio tratterà in queste ore per cercare di arrivare a un accordo. La Lazio sceglie Pinamonti, da capire adesso come arrivare a un accordo tra i club perché manca sicuramente quello e serve che la trattativa vada a conclusione. Ma la Lazio va su Pinamonti, l’attaccante italiano scelto dalla dirigenza biancoceleste”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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