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Moretto: “Pista Icardi tramontata, Lazio all-in su Pinamonti”
Matteo Moretto, noto esperto di mercato, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa della Lazio con Icardi – ormai tramontata – e di quella col Sassuolo per Pinamonti, sempre più concreta. Ecco le sue parole.
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Le parole di Moretto sulle trattative della Lazio per Icardi e Pinamonti
“In questo momento Icardi è fuori dalla corsa per diventare il nuovo attaccante della Lazio, che ha deciso di andare all-in su Andrea Pinamonti. È il nome che la Lazio tratterà in queste ore per cercare di arrivare a un accordo. La Lazio sceglie Pinamonti, da capire adesso come arrivare a un accordo tra i club perché manca sicuramente quello e serve che la trattativa vada a conclusione. Ma la Lazio va su Pinamonti, l’attaccante italiano scelto dalla dirigenza biancoceleste”.
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