Moretto: “Lazio su Gimenez ed Espì per l’attacco, ma i costi complicano tutto”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell’interesse della Lazio per Gimenez, centravanti messicano del Milan, e per Espì del Levante. Queste le sue parole.

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Le parole di Moretto su Gimenez alla Lazio

“La Lazio sta cercando una prima punta, forte fisicamente, che possa garantire un certo spessore all’interno dell’area di rigore e i due nomi forti sono Santiago Gimenez del Milan e Carlos Espì del Levante. Tra i due convince di più Carlos Espì, nel senso che è l’attaccante che alla parte sportiva della Lazio piace di più per caratteristiche. Però c’è da dire che sono due operazioni complicate dal punto di vista dei costi”.

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