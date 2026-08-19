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Moretto: “La Lazio ha chiuso per Sutalo, prestito oneroso da circa 3 milioni”
Matteo Moretto, dopo le rivelazioni sulle trattative per Icardi e Pinamonti, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha annunciato la chiusura della trattativa tra la Lazio e Sutalo: di seguito le sue parole.
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Le parole di Moretto su Sutalo alla Lazio
“La Lazio ha chiuso in mattinata anche per l’arrivo di Sutalo dall’Ajax. Operazione in prestito oneroso da circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni”.
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