Tempo di lettura: < 1 minuto

RAVEL MORRISON LAZIO – L’ex giocatore della Lazio, Ravel Morrison, ha fatto spesso parlare di sé per vicende extra-campo. Dotato di un grande talento, il calciatore non ha mai messo a frutto le sue potenzialità a causa di problemi personali. Di seguito il suo sfogo rivolto a chi lo ha spesso paragonato a grandi giocatori.

Le parole di Morrison

“Non mi paragonate al primo che capita, perché parliamo di livelli diversi. Non esiste un nuovo Ravel Morrison, nessuno è come me soltanto per un po’ di singhiozzo. Io ho avuto problemi seri nella mia vita, ho trovato davanti a me ostacoli da superare che nessuno potrà mai capire. Non potrete mai mettervi nei miei panni, non vedrete mai scene come quelle che hanno visto i miei occhi”.

