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Silvio Baldini, morta la figlia Valentina di soli 30 anni: il cordoglio della Lazio

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4 ore ago

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Morte figlia Baldini cordoglio Lazio

Grave lutto per il Ct della Nazionale italiana Under 21, Silvio Baldini: la figlia Valentina, di soli 30 anni e affetta da una grave forma di disabilità fin dalla nascita (tetraparesi spastica), si è spenta nella notte. Di seguito il messaggio di cordoglio e vicinanza da parte della S.S. Lazio.

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Morta Valentina, la figlia del Ct dell’Under 21 Baldini: il cordoglio della Lazio

“La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’allenatore dell’Italia Under 21 e ad interim della Nazionale maggiore, Silvio Baldini, per la scomparsa della figlia Valentina. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori si stringono con affetto attorno alla famiglia”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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