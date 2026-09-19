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Scomparsa Sandro Mazzola, il cordoglio della società
Anche la Lazio si unisce al cordoglio per Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e del calcio italiano, scomparso questa notte all’età di 83 anni.
Leggi anche: Mimun: “Contro il Venezia bisognerà essere umili e concentrati per tutta la partita”
Il cordoglio della Lazio per Sandro Mazzola
Ecco il messaggio della Lazio, dopo la notizia della morte di Mazzola:
“La S.S. Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, dell’Inter e della Nazionale Azzurra. Il Club si stringe al dolore dei familiari”.
La S.S. Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, dell’Inter e della Nazionale Azzurra.— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2026
Il Club si stringe al dolore dei familiari pic.twitter.com/XLfZ6d0oe3
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Inter
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|Como
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|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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