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COMUNICATI UFFICIALI

Morte Protti, il cordoglio della Lazio: “Il club si stringe al dolore della famiglia”

Published

27 minuti ago

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Morte Protti cordoglio Lazio

Resa nota la notizia della morte di Igor Protti, la Lazio, suo club dal 1996 al 1998, attraverso un comunicato ufficiale ha voluto unirsi al cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore di Serie A: ecco le sue parole.

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Il cordoglio della Lazio per la morte di Igor Protti

“La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, attaccante biancoceleste dal 1996 al 1997 e per un breve periodo nel 1998, autentico baluardo di tenacia e passione.  Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia. In questo momento di profondo dolore, il Club si stringe con affetto intorno alla famiglia”.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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