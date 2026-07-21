Lutto per Sarri: scomparso il padre Amerigo

Gravissimo lutto per l’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri: è morto oggi, all’età di 97 anni, il padre Amerigo.

LEGGI ANCHE: Giacomone si trasferisce al Bologna: manca solo l’annuncio

Grave lutto per Sarri: è morto all’età di 97 anni il padre Amerigo

Si è spento oggi, all’età di 97 anni, Amerigo Sarri, padre di Maurizio. Una grave perdita per l’ex allenatore della Lazio, che saluta suo papà per l’ultima volta. Ex ciclista e non proprio un appassionato del pallone, è stato per il figlio una vera e propria guida, che lascia in eredità il bagaglio di principi etici e valori che hanno fatto da faro nella carriera di Mau.

La redazione di Lazionews si unisce al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi cari ed esprime le proprie condoglianze per la grave perdita.

Le condoglianze dell’Atalanta

“Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri.

Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze.

Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP