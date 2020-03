Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LAZZARI – Manuel Lazzari, dopo un inizio di stagione di ambientamento come lui stesso ha rivelato, è diventato un punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi. È il proprietario della fascia destra e, come riportato dal Corriere dello Sport, è stato il più veloce della squadra in ben 9 occasioni. E lo ha mostrato subito, già nelle 5 partite in cui è partito titolare nelle prime 10 giornate di campionato: contro Sampdoria (33,39 km orari), Roma (33,9 km orari), Spal (33,84 km orari), Inter (34,31 km orari) e Fiorentina (32,24 km orari). Poi contro Sassuolo, Udinese, Juventus e di nuovo Spal. Raggiungendo addirittura i 35,44 km orari con la squadra di Sarri.

Lazio, a Lazzari servono più assist

Oltre a sfrecciare da una parte all’altra della fascia destra della Lazio, Lazzari è anche il biancoceleste che serve più cross: ben 84, con una media di 4 a partita. Il problema è il numero di assist realizzati, ovvero solamente due. E allora l’esterno laziale dovrà lavorare su questo, considerando che in mezzo all’area di rigore c’è il capocannoniere del campionato.

