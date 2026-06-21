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Valori di mercato: balzo avanti per Motta e Cancellieri in casa Lazio

Published

3 ore ago

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Edoardo Motta in campo durante una partita con la Lazio Lazionews.eu

Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it, ha fatto il punto sulla crescita dei giocatori italiani per valore di mercato nell’ultima stagione e per quanto riguarda la Lazio hanno fatto progressi il portiere Edoardo Motta e l’attaccate Matteo Cancellieri.

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Motta e Cancellieri accrescono il proprio valore di mercato

Tra i portieri italiani secondo Transfermarkt.it, quello che ha migliorato il proprio valore di mercato è proprio Edoardo Motta, primo nella lista con un +7.7 e dunque un valore attuale pari ad 8 milioni di euro. Si rivede un po’ di Lazio nella classifica degli attaccanti dove Cancellieri è tredicesimo con un +2.5 ed un valore di mercato attuale di 7 milioni di euro.

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