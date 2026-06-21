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Valori di mercato: balzo avanti per Motta e Cancellieri in casa Lazio
Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it, ha fatto il punto sulla crescita dei giocatori italiani per valore di mercato nell’ultima stagione e per quanto riguarda la Lazio hanno fatto progressi il portiere Edoardo Motta e l’attaccate Matteo Cancellieri.
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Motta e Cancellieri accrescono il proprio valore di mercato
Tra i portieri italiani secondo Transfermarkt.it, quello che ha migliorato il proprio valore di mercato è proprio Edoardo Motta, primo nella lista con un +7.7 e dunque un valore attuale pari ad 8 milioni di euro. Si rivede un po’ di Lazio nella classifica degli attaccanti dove Cancellieri è tredicesimo con un +2.5 ed un valore di mercato attuale di 7 milioni di euro.
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