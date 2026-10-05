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Motta in corsa per il Gentleman Awards, mercoledì 7 ottobre la premiazione
Il giovane portiere della Lazio Edoardo Motta si contenderà con Dimarco, Modric e Locatelli il Gentleman Awards: il prestigioso riconoscimento verrà consegnato nel corso della 31°edizione del Premio Gentleman Fair Play in programma nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano.
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Edoardo Motta si contenderà il Gentleman Awards con altri tre calciatori della Serie A.
C’è attesa per capire chi sarà il Signore della scorsa Serie A. A contendersi il Gentleman Awards saranno Edoardo Motta, portiere rivelazione della Lazio. Il miglior calciatore dell’Inter scudettata Federico Dimarco, il capitano della Croazia e campione del Milan Luka Modric e il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli.
Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato nel corso della 31°edizione del Premio Gentleman Fair Play in programma nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano
Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato nel corso della 31a edizione del Premio Gentleman Fair Play nella serata di mercoledì 7 ottobre
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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