Motta in corsa per il Gentleman Awards, mercoledì 7 ottobre la premiazione

Il giovane portiere della Lazio Edoardo Motta si contenderà con Dimarco, Modric e Locatelli il Gentleman Awards: il prestigioso riconoscimento verrà consegnato nel corso della 31°edizione del Premio Gentleman Fair Play in programma nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano.

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Edoardo Motta si contenderà il Gentleman Awards con altri tre calciatori della Serie A.

C’è attesa per capire chi sarà il Signore della scorsa Serie A. A contendersi il Gentleman Awards saranno Edoardo Motta, portiere rivelazione della Lazio. Il miglior calciatore dell’Inter scudettata Federico Dimarco, il capitano della Croazia e campione del Milan Luka Modric e il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli.

Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato nel corso della 31°edizione del Premio Gentleman Fair Play in programma nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano

Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato nel corso della 31a edizione del Premio Gentleman Fair Play nella serata di mercoledì 7 ottobre

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