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Motta diventa testimonial Mizuno: ecco l’annuncio (FOTO)
Mentre attende nuovamente la sua chance in campo, il portiere Edoardo Motta si è reso protagonista fuori dai pali: nuova partnership con il brand Mizuno per l’estremo difensore della Lazio: a dare l’annuncio, sui social, ci ha pensato l’agenzia Un1que Football.
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Lazio, Motta entra nel team Mizuno: l’annuncio social
“Congratulazioni Edoardo! Il nostro portiere della S.S.Lazio, Edoardo Motta, ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la Mizuno Corporation. Avanti tutta!”. Questo il messaggio condiviso sui social dalla pagina ufficiale dell’Un1que Football.
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