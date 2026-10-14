Connect with us

NOTIZIE

Motta diventa testimonial Mizuno: ecco l’annuncio (FOTO)

Published

3 ore ago

on

Motta Lazio Mizuno social

Mentre attende nuovamente la sua chance in campo, il portiere Edoardo Motta si è reso protagonista fuori dai pali: nuova partnership con il brand Mizuno per l’estremo difensore della Lazio: a dare l’annuncio, sui social, ci ha pensato l’agenzia Un1que Football.

LEGGI ANCHE: Binda: “Gattuso ha trasformato l’amarezza in dedizione”

Lazio, Motta entra nel team Mizuno: l’annuncio social

“Congratulazioni Edoardo! Il nostro portiere della S.S.Lazio, Edoardo Motta, ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la Mizuno Corporation. Avanti tutta!”. Questo il messaggio condiviso sui social dalla pagina ufficiale dell’Un1que Football.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI