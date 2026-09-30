Motta sogna l’esordio, ma le gerarchie in porta non cambiano: Mandas inamovibile

Edoardo Motta sogna l’esordio in stagione con la maglia della Lazio ma, almeno al momento, le gerarchie tra i pali non cambiano: Mandas resta inamovibile per Gattuso, gioca il greco.

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Mandas non fa esordire Motta: il greco inamovibile tra i pali

Gattuso ha scelto di puntare tutto su Christos Mandas, già da questa estate: il no secco a Kepa e Di Gregorio, la scelta di trattenerlo a Formello e la ricostruzione della fiducia del portiere greco. Con l’Arezzo, però, dati gli impegni della Nazionali, è tornato in porta Edoardo Motta. Che, ora, sogna l’esordio stagionale in gara ufficiale con la maglia della Lazio in un’annata complicata dall’assenza di altre competizioni, Supercoppa esclusa. Le idee di Gattuso rimangono immutate, Mandas non si discute e rimarrà titolare. Ma, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico conosce benissimo il valore anche di Motta e sa di poter puntare su un’alternativa di livello in un ruolo delicato.

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