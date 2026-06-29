Si blocca il rinnovo di Motta, la Lazio deve far fronte ai vincoli di mercato

Aria di rinnovo per Edoardo Motta in casa Lazio, la società sembra convinta della scelta fatta a gennaio e intende proseguire il suo rapporto con il giovane portiere azzurro: i dettagli.

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La Lazio pensa al rinnovo di Motta

AGGIORNAMENTO 29 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già proposto a Motta la formula di rinnovo del contratto qualche settimana fa. Tuttavia, l’entrata in vigore delle restrizioni imposte alla Lazio hanno frenato la trattativa. Oltre all’impossibilità di chiudere operazioni in entrata senza prima cedere, c’è anche l’obbligo di prolungare eventuali contratti soltanto alle stesse cifre degli accordi già in essere. Il giovane portiere dovrà dunque aspettare, ma la prospettiva delle parti non sembra essere cambiata: c’è la volontà di andare avanti insieme.

Edoardo Motta è arrivato alla Lazio a gennaio per sostituire il partente Mandas come vice Provedel. L’infortunio del portiere pordenonese, che con Sarri aveva riacquisito i ranghi del titolare, ha catapultato Motta nella inaspettata situazione che lo ha visto salire alla ribalta della cronaca dopo una serie di prestazioni convincenti tra i pali della porta biancoceleste. Il grado di apprezzamento all’interno della società sarebbe in ascesa e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero cominciati i ragionamenti sul rinnovo del classe 2005. Nel frattempo, Motta avrà la responsabilità di difendere la porta della Lazio nell’imminente doppia sfida con l’Inter tra campionato e, soprattutto, finale di Coppa Italia.

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