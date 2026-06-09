Prime sirene di calciomercato per Motta: il Valencia su di lui

Improvvisamente catapultato nella realtà della Serie A, Edoardo Motta ha stupito tutti, in Italia ma non solo: inevitabilmente il nome del numero 40 della Lazio è finito sui taccuini delle squadre interessate a un giovane portiere di prospettiva: la prima in ordine di tempo è il Valencia, chiamata a trovare un’affidabile riserva al numero uno titolare in questa sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE: Precampionato Lazio, sciolti i nodi: la data del ritiro a Formello

Calciomercato Lazio, il Valencia pensa a Motta per la porta

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Diventano due i club spagnoli interessati a Edoardo Motta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre al Valencia, anche il Levante è interessato al portiere della Lazio. Entrambi i club vorrebbero chiudere la trattativa con un prestito con diritto di riscatto; formula non conforme con le richieste di Lotito. Motta quindi resterà alla Lazio e sarà il vice Mandas, data la partenza di Provedel.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Edoardo Motta sarebbe finito nel mirino del Valencia, alla ricerca di un giovane secondo portiere da affiancare al titolare e magari scalzargli il posto. La società spagnola si sarebbe informata sulle condizioni necessarie per una trattativa, ma una vera e propria offerta, al momento, sembra lontana. Al vaglio dei giallorossi, infatti, ci sarebbero anche altri estremi difensori, come Fran González del Real Castilla.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP