La MOVIOLA di Fiorentina - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA FIORENTINA LAZIO SERIE A 2023 2024 - Fiorentina e Lazio sono pronte a darsi battaglia allo stadio Artemio Franchi, nel posticipo del lunedì valido per il 26° turno di Serie A. Reduce dalla preziosa vittoria in casa del Torino, la squadra di Sarri dovrà provare a fare lo stesso contro la Viola di Italiano, diretta concorrente nella corsa al quarto posto. L'arbitro designato per il match è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Fiorentina - Lazio: la moviola del match

Secondo tempo

90'+5' - Guida manda le squadre sotto la doccia. La Lazio perde 2-1 contro la Fiorentina in rimonta grazie alle reti di Kayode e Bonaventura.

90' - Guida assegna quattro minuti di recupero.

89' - Vecino diventa è il secondo ammonito del match.

69' - Gol di Bonaventura! La Viola ribalta il risultato grazie alla rete del centrocampista, bravo ad arrivare per primo su una respinta centrale di Provedel.

67' - Guendouzi ammonito per proteste.

66' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Belotti è bravo a girarsi su sè stesso in area, facendosi stendere da Casale.

61' - Gol di Kayode! La Viola pareggia i conti grazie al tap-in del difensore, al primo gol in Serie A.

46' - È iniziato il secondo tempo di Fiorentina - Lazio.

Primo tempo

45'+1' - Guida pone fine ad un primo tempo privo di spunti arbitrali, 0-1 all'intervallo.

45' - Il IV Uomo segnala un minuto di recupero.

45' - Gol di Luis Alberto! La Lazio si porta in vantaggio grazie alla rete dello spagnolo che, pescato in area da Guendouzi, non sbaglia davanti a Terracciano.

1' - Fischio d'inizio di Guida, si apre Torino - Lazio!

Christian Gugliotta