MOVIOLA | L’analisi di Italia-Galles

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

MOVIOLA ITALIA GALLES – Dopo la vittoria con la Svizzera per 3 a 0, l’Italia torna in campo contro il Galles. Il match è valevole per l’ultima giornata del gruppo A. Ad arbitrare l’incontro è stato designato il rumeno Ovidiu Hategan. Al Var, invece, c’è il polacco Pawel Gil. La partita non ha presentato nessuna complicazione per il direttore di gara, che si è limitato a gestire la situazione. Giusto espellere Ampadu. Il giocatore gallese, infatti, è entrato col piede a martello su Bernardeschi. Alla fine l’Italia vince anche l’ultima partita del girone con il gol di Pessina e si qualifica agli ottavi di finale della competizione da prima nel gruppo A.

La moviola di Italia Galles

34′ FALLO SU VERRATTI – James colpisce Verratti in maniera dura, l’arbitro fischia il fallo ma non estrae il cartellino giallo. Poteva starci l’ammonizione.

38′ GOL PESSINA – L’Italia passa in vantaggio con Pessina. Il centrocampista, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Verratti, si inserisce sul primo palo e trova una bella rete. Gol regolare, 1-0!

45′ – Nessun minuto di recupero.

51′ AMMONIZIONE ALLEN – Allen stende Belotti e viene giustamente ammonito.

55′ ESPULSIONE AMPADU – Il Galles rimane in dieci dopo l’espulsione di Ampadu, che colpisce Bernardeschi mettendo il piede a martello. Decisione corretta.

79′ AMMONIZIONE PESSINA E GUNTER – Pessina commette un fallo duro su un avversario e l’arbitro lascia correre per il vantaggio. Sul ribaltamento di fronte c’è, invece, un fallo di Gunter che impedisce la ripartenza dell’Italia. Alla fine il direttore di gara, giustamente, ammonisce entrambi.

90′ – 3 minuti di recupero.

Emanuele Castellucci