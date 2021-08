MOVIOLA | L’analisi di Lazio-Spezia

- Advertisement -

MOVIOLA LAZIO SPEZIA – Dopo la vittoria all’esordio con l’Empoli, la Lazio torna in campo contro lo Spezia. Il match è valevole per la 2^ giornata di Serie A. Ad arbitrare l’incontro è stato designato Federico Dionisi della sezione di L’Aquila. Al Var, invece, c’è Aureliano. La partita non ha avuto storia, con i biancocelesti che si sono imposti con il risultato di 6 a 1. Nella prima frazione di gioco il direttore di gara non ravvisa un calcio di rigore per la Lazio, ma grazie al Var torna sui suoi passi ed assegna il penalty poi sbagliato da Immobile. Nel secondo tempo, Dionisi espelle Amian per aver fermato una chiara occasione da gol. La squadra di Sarri arriva dunque alla sosta a punteggio pieno.

La moviola di Lazio Spezia

4′ GOL VERDE – Lo Spezia passa in vantaggio. Azione di Gyasi sulla sinistra che arriva al tiro, sulla ribattuta Verde segna a porta vuota. Gol regolare, 0-1!

5′ GOL IMMOBILE – Come contro l’Empoli la Lazio pareggia subito con Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste, servito da Pedro, trova la rete con un tocco sotto. Gol regolare, 1-1!

15′ GOL IMMOBILE – La Lazio passa in vantaggio con Immobile, che sigla la sua doppietta personale con un tiro da fuori. Gol regolare, 2-1!

45′ – 3 minuti di recupero.

45’+1 RIGORE LAZIO E AMMONIZIONE ERLIC – Pedro, in aria di rigore, anticipa Erlic che lo colpisce. L’arbitro prima lascia correre, poi viene richiamato dal Var e assegna il rigore per la Lazio con conseguente ammonizione per il difensore dello Spezia. Sul dischetto si presente Immobile, ma Zoet para il suo tiro.

45’+2 GOL IMMOBILE – Sul calcio d’angolo scaturito dalla parata di Zoet sul rigore di Immobile la Lazio trova il terzo gol di testa sempre con l’attaccante napoletano. Gol regolare, 3-1!

47′ GOL FELIPE ANDERSON – Felipe Anderson sigla la quarta rete della Lazio. Reina rilancia e il brasiliano con un bel controllo si trova a tu per tu con Zoet e segna. Gol regolare, 4-1!

49′ AMMONIZIONE GYASI – La Lazio continua a spingere con Leiva. Gyasi lo stende e l’arbitro giustamente lo ammonisce.

54′ ESPULSIONE AMIAN – Amian commette fallo da ultimo uomo su Felipe Anderson e viene espulso dal direttore di gara.

70′ GOL HYSAJ – La Lazio trova anche la quinta rete con Hysaj che si inserisce molto bene e viene servito alla perfezione da Luis Alberto. Gol regolare, 5-1!

85′ GOL LUIS ALBERTO – Luis Alberto, con un gran tiro da fuori, sigla la sesta rete della Lazio dopo 3 assist. Gol regolare, 6-1!

90′ – Nessun minuto di recupero.

