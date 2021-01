Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA LAZIO FIORENTINA – Dopo la deludente prestazione contro il Genoa di Ballardini, la Lazio è tornata a giocare allo Stadio Olimpico. Per la 16^ giornata di Serie A i ragazzi di Simone Inzaghi hanno affrontato la Fiorentina di Cesare Prandelli. Ad arbitrare l’incontro ci ha pensato Rosario Abisso insieme agli assistenti Liberti e Fiore. Il quarto uomo è stato Manganiello con Maresca al VAR e Carbone all’AVAR. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0, siglato dopo cinque minuti da Felipe Caicedo e con la decisione del VAR di annullare il raddoppio di Ciro Immobile. Nella seconda frazione di gioco, si è accesa la gara. Al 76′ il numero 17 si riprende ciò che gli era stato tolto, siglando la rete del 2-0. A due minuti dal termine dei 90′ regolamentari, Abisso concede un rigore alla Fiorentina, che Vlahovic mette a segno. Non è bastato, però, il tentativo in extremis della squadra di Prandelli, con la Lazio che ha trovato la sua terza vittoria in casa.

La moviola di Lazio-Fiorentina

5′ GOL CAICEDO – Felipe Caicedo trova il suo quinto gol in campionato, dopo un grande cross di Acerbi e un’ottima sponda di Lazzari.

25′ GOL IMMOBILE – Immobile aveva infilato Drągowski per il 2-0. Il VAR ha annullato il raddoppio biancoceleste per il fuorigioco del numero 17.

42′ AMMONIZIONE LUIZ FELIPE – Il difensore brasiliano entra in gioco pericoloso su Castrovilli, giusto il fischio di Abisso ed il cartellino giallo.

45′ AMMONIZIONE ESCALANTE – Gonzalo Escalante ferma Bonaventura con un intervento rischioso, giusto il giallo ed il fischio arbitrale.

45’+2 FINE PRIMO TEMPO.

76′ GOL IMMOBILE – Raddoppio della Lazio con Ciro Immobile, che si riprende ciò che gli era stato tolto. Da calcio d’angolo una palla deviata da Drągowski arriva sui piede del bomber biancoceleste, che butta giù la porta.

81′ AMMONIZIONE CASTROVILLI – Il giocatore della Fiorentina entra duramente su Hoedt, commettendo fallo. Giusto il giallo di Abisso.

86′ CALCIO DI RIGORE FIORENTINA – Errore di Strakosha sul rinvio con Hoedt che trattiene Vlahovic, il quale si stava involando verso la porta. Il VAR conferma la decisione di Abisso. Giusta la decisione arbitrale.

88′ GOL FIORENTINA – Dusan Vlahovic sigla la rete del 2-1, beneficiando del rigore concesso da Abisso per il fallo di Hoedt.

90’+5 FINE SECONDO TEMPO.

