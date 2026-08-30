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MOVIOLA 45′ Lazio Genoa 1-0: tegola per Gattuso, Rovella out

Published

53 minuti ago

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Arbitro Feliciani

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Genoa, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 30 agosto 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

LEGGI ANCHE:  Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato

Primo tempo Lazio Genoa

37′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Esce Rovella per infortunio, dentro Belahyan

35′ – AMMONIZIO GENOA – Giallo per De Rossi per proteste.

25′ – GOL LAZIO – Frattesi sigla il vantaggio biancoceleste.

14′ – AMMONIZIONE GENOA – Giallo per Ostigard per il fallo su Dia.

3′ – Ostigard ferma Zaccagni fallosamente, si lamenta il capitano della Lazio con Feliciani.

1′ – INIZIA LAZIO GENOA!

La squadra arbitrale di Lazio Genoa

  • Arbitro: sig. Feliciani (sez. di Teramo)
  • Assistenti: sig.ri Mastrodonato – Fontani
  • IV Ufficiale: sig. Mariani
  • VAR: sig. Abisso
  • AVAR: sig. Cosso.

di Marco Fabio Ceccatelli

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Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Milan 6 2
2 Juventus 6 2
3 Udinese 4 2
4 Roma 3 1
5 Inter 3 1
6 Napoli 3 1
7 Lecce 3 1
8 Atalanta 3 1
9 Cagliari 3 1
10 LAZIO 3 1
11 Frosinone 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Como 1 1
14 Torino 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
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