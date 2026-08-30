MOVIOLA 45′ Lazio Genoa 1-0: tegola per Gattuso, Rovella out

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Genoa, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 30 agosto 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

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Primo tempo Lazio Genoa

37′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Esce Rovella per infortunio, dentro Belahyan

35′ – AMMONIZIO GENOA – Giallo per De Rossi per proteste.

25′ – GOL LAZIO – Frattesi sigla il vantaggio biancoceleste.

14′ – AMMONIZIONE GENOA – Giallo per Ostigard per il fallo su Dia.

3′ – Ostigard ferma Zaccagni fallosamente, si lamenta il capitano della Lazio con Feliciani.

1′ – INIZIA LAZIO GENOA!

La squadra arbitrale di Lazio Genoa

Arbitro: sig. Feliciani (sez. di Teramo)

Assistenti: sig.ri Mastrodonato – Fontani

IV Ufficiale: sig. Mariani

VAR: sig. Abisso

AVAR: sig. Cosso.

di Marco Fabio Ceccatelli

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