MOVIOLA
MOVIOLA 45′ Lazio Genoa 1-0: tegola per Gattuso, Rovella out
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Genoa, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 30 agosto 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
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Primo tempo Lazio Genoa
37′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Esce Rovella per infortunio, dentro Belahyan
35′ – AMMONIZIO GENOA – Giallo per De Rossi per proteste.
25′ – GOL LAZIO – Frattesi sigla il vantaggio biancoceleste.
14′ – AMMONIZIONE GENOA – Giallo per Ostigard per il fallo su Dia.
3′ – Ostigard ferma Zaccagni fallosamente, si lamenta il capitano della Lazio con Feliciani.
1′ – INIZIA LAZIO GENOA!
La squadra arbitrale di Lazio Genoa
- Arbitro: sig. Feliciani (sez. di Teramo)
- Assistenti: sig.ri Mastrodonato – Fontani
- IV Ufficiale: sig. Mariani
- VAR: sig. Abisso
- AVAR: sig. Cosso.
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
|Lecce
|3
|1
|8
|Atalanta
|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
|10
|LAZIO
|3
|1
|11
|Frosinone
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Como
|1
|1
|14
|Torino
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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