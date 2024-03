La MOVIOLA di Lazio-Milan: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: < 1 minuto

MOVIOLA LAZIO MILAN SERIE A 2023 2024 - Lazio e Milan sono pronte a darsi battaglia allo stadio Olimpico, nell'anticipo del venerdì valido per il 27° turno di Serie A. Reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, la squadra di Sarri dovrà provare a fare risultato contro il Milan di Pioli attualmente terzo in classifica. L'arbitro designato per il match è Marco Di Bello. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Lazio - Milan: la moviola del match

Secondo tempo

98'- Termina il secondo tempo, Lazio in 89 95'- Ammonizione per Pulisic 95'- Rosso diretto a Guendouzi, Lazio in 8 94'- Ammonizione per Leao 93'- Rosso diretto per Marusic 90'- Ammonizione Lazio, giallo per Hysaj 82'- Ammonizione Milan, giallo per Theo Hernandez per fallo su Isaksen 79'- Ammonizione Milan, Guendouzi attacca sulla sinistra ma viene atterrato da Gabbia 77'- Cambio Lazio, esce Vecino entra Cataldi 76'- Ammonizione per Immobile per proteste 69'- Ammonito Adli per fallo su Feliper Anderson 66'- Cambio Lazio, Esce Zaccagni entra Isaksen 64'- Cambi Milan, entrano Calabria e Reijnders e prendono il posto di Florenzi e Bennacer. 61'-Ammonizione per Florenzi 59'- Cambi Lazio, Entrano Immobile e Hysaj ed escono Castellanos e Luis Alberto 57'-Ammonizione per proteste a Romagnoli 56'- Rosso per Pellegrini per fallo su Pulisic proteste Lazio 49'- Ammonizione per Pellegrini 46'- Inizia la ripresa all'Olimpico

Primo tempo

47'- Termina in parità la prima frazione di gioco 22'- Ammonizione per Sarri causa proteste dopo le decisioni di Di Bello

11'- Proteste della Lazio, per un contatto tra Maignan e Castellanos, per Di Bello non c'è nulla 1' - Fischio d'inizio di Di Bello, si apre Lazio - Milan!