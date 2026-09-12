MOVIOLA Lazio Milan 2-2: Marcenaro dalle due facce, indeciso

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Milan, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 12 settembre 2026 alle ore 18:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

La moviola di Lazio Milan

Secondo tempo

90’+4′ Termina Lazio Milan con il punteggio di 2-2.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

85′ SOSTITUZIONE MILAN – Fuori Ramos, dentro Camarda.

84′ SOSTITUZIONI LAZIO – Escono Floriani Mussolini e Sutalo per Lazzari e Diogo Leite.

81′ Floriani Mussolini a brutto muso con Moreira, porta pace Marcenaro.

78′ AMMONIZIONE LAZIO – Marcenaro estrae il giallo anche per Zaccagni.

77′ SOSTITUZIONE MILAN – Fuori Cissè, dentro Hutchinson.

74′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Gudmundsson sostituisce Taylor.

69′ COOLING BREAK

67′ GOL MILAN – Moreira completa la rimonta rossonera, match ora sul punteggio di 2-2.

65′ GOL MILAN – Moreira accorcia per i rossoneri.

64′ AMMONIZIONE MILAN – Marcenaro sventola il giallo in faccia a Pavlovic.

61′ AMMONIZIONE LAZIO – Anche Belahyane finisce sul taccuino dei cattivi, giallo per lui.

59 ‘ AMMONIZIONE MILAN – Giallo per Pulisic per fallo su Taylor.

58′ DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Cancellieri e Noslin e rispettivamente per Isaksen e Pinamonti.

52′ Animi sempre più accesi in campo, ma Marcenaro ancora non estrae cartellini.

46′ SOSTITUZIONI MILAN – Pulisic in, Loftus-Cheek out. Escono anche Estupinan e Modric ed entrano Moreira e Musah.

46′ Inizia la ripresa

Primo tempo

45′ + 3′ – Termina la prima frazione con il doppio vantaggio dei capitolini.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

39′ GOL LAZIO – Noslin attacca la profondità alla perfezione e dopo aver colto la traversa, corregge in gol di testa. Lazio avanti 2-0.

36′ Zaccagni rimane a terra per un colpo alla testa subito da Chukwueze. Marcenaro non ravvede alcuna irregolarità.

30′ Partita molto corretta, Marcenaro deve intervenire pochissimo e ne guadagna lo spettacolo in campo.

27′ – Riparte il gioco all’Olimpico

25′ – COOLING BREAK

10′ – GOL LAZIO – Cancellieri glaciale, buca Maignan e porta in vantaggio i capitolini

5′ – Intervento dubbio su Cancellieri nell’area rossonera, il numero 22 biancoceleste protesta a lungo. Marcenaro fa proseguire.

1′ INIZIA LAZIO MILAN

La squadra arbitrale di Lazio Milan

Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)

Assistenti: sig.ri Rossi C. – Di Gioia

IV Ufficiale: sig. Guida

VAR: sig. Meraviglia

AVAR: sig. Aureliano

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