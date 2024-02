La MOVIOLA di Torino - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA TORINO LAZIO SERIE A 2023 2024 - La Lazio affronta il Torino in trasferta nella gara di recupero del 21° turno di Serie A. Dopo lo stop contro il Bologna, gli uomini di Sarri sono chiamati a fare punti in un campo difficile contro una delle rivelazioni di questa stagione, i granata di Juric, che attualmente sono un solo punto sotto ai biancocelesti. L'arbitro designato per il match è Federico La Penna della sezione di Roma 1. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Torino - Lazio: la moviola del match

Secondo tempo

90'+6' - Triplice fischio di La Penna. La Lazio vince 0-2 in trasferta contro il Torino grazie ai gol di Guendouzi e Cataldi e torna al successo dopo la sconfitta contro il Bologna.

90' - Il IV Uomo segnala cinque minuti di recupero.

79' - Cartellino rosso per Gila! La Penna mostra il secondo giallo allo spagnolo, che dopo essere stato saltato da Zapata lo stende al limite dell'area di rigore.

72' - Cartellino giallo per Lovato per aver steso Isaksen in un'azione promettente.

65' - Ammonito Gila, primo cartellino anche in casa Lazio.

56' - Gol di Cataldi! Gran piattone da fuori area del numero32 che tocca il palo e infila in rete per il raddoppio biancoceleste.

51' - Gol di Guendouzi! Il centrocampista riceve in area un gran filtrante di Luis Alberto, controlla e incrocia battendo Milinkovic.

46' - Inizia il secondo tempo di Torino - Lazio.

Primo tempo

45' - La Penna non concede recupero e manda le squadre negli spogliatoi, 0-0 all'intervallo.

31' - Proteste biancocelesti per un presunto tocco di mano in area granata. La Penna fa chiaramente segno di continuare

27' - Ammonito Linetty per un intervento in ritardo su Hysaj.

15' - Ilic si lascia scippare il pallone da Felipe Anderson sulla trequarti granata e lo trattiene per fermarlo. Il serbo è il primo ammonito della gara.

1' - Fischio d'inizio di La Penna, si apre Torino - Lazio!

Christian Gugliotta