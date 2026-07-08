CALCIOMERCATO LAZIO
Mpasinckatu: “Lazio? Fossi in Piccoli andrei altrove”
Ai microfoni di RadioFirenzeViola è intervenuto Malù Mpasinkatu per parlare del possibile affare Piccoli fra Lazio e Fiorentina.
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Le parole di Mpasinkatu su Piccoli alla Lazio.
“Io fossi in Piccoli piuttosto che andare alla Lazio in una piazza con una situazione ambientale difficile andrei in una piazza più tranquilla. L’aspetto ambientale conta. Io tornerei in una dimensione più adatta a Piccoli che può essere una realtà come Cagliari. Andare in piazze abituate in un certo modo e in cui non sei tranquillo non è la migliore delle soluzioni”.
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