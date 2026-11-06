ESCLUSIVA – Mudingayi: “Alla Lazio tre anni stupendi, sono laziale. Lotito? Serve un compromesso”

Ai microfoni, in esclusiva, di Claudio Troilo. Di seguito, ecco l’intervista esclusiva a Gaby Mudingayi.

Tre stagioni alla Lazio, dal 2005 al 2008, sono bastate per lasciare un segno nel cuore e nella memoria di tutti i tifosi biancocelesti: Gaby Mudingayi, in un’intervista esclusiva concessa ai nostri microfoni, si è raccontato a 360 gradi. Dai suoi anni nella Capitale, alla protesta dei tifosi verso Lotito fino alla possibile lotta scudetto con la Roma: ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

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Le parole di Mudingayi nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Ti aspettavi un avvio di stagione così della Lazio e un impatto di Gattuso così devastante, ovviamente in positivo?

“Guarda io Rino lo conosco da tempo, conosco il suo temperamento, la sua voglia di fare, il carattere che mette in tutte le cose che fa. Anche per riscattare l’esperienza in Nazionale lui aveva bisogno di una stagione così e, soprattutto, aveva bisogno di una squadra che lo seguisse nel suo senso di riscatto e rivalsa. Anche la squadra ne sente l’urgenza, l’ambiente certamente non è facile ma la Lazio fino a ora ha fatto qualcosa di straordinario. All’inizio addirittura molti davano la squadra in lotta per non retrocedere; ecco, Gattuso sta smentendo tutti”.

Tu sei arrivato alla Lazio nel 2005, proprio agli albori della presidenza Lotito nel passaggio da quella di Cragnotti: ecco, proprio in base alla tua conoscenza del presidente, pensi che in qualche modo questa frattura sia ricomponibile o no?

“Ma sicuramente la situazione non è semplice, non è delle più facili. Io conosco un po’ il carattere del presidente Lotito e questo mi fa pensare che forse la situazione non sarà facile da risolvere, da ricomporre, ma credo anche che bisogna trovare una soluzione. Conosco il tifo laziale, il calore del popolo laziale, loro vogliono sempre stare vicini alla squadra e credo che un compromesso, per il bene della Lazio, vada trovato. Solo per il bene della Lazio, non per altro”.

Tornando per un attimo al campo, la Lazio domenica sfiderà un Napoli in grande crisi. Che partita ti aspetti? Che match sarà secondo te?

“Sarà una partita difficile, senza dubbio. Il Napoli viene da una batosta in Champions, giocherà davanti al proprio pubblico e certamente ci terrà a fare bene. Gli servono punti per una classifica che è molto deficitaria, ora mi pare siano andati anche in ritiro e forse questo può aiutare. Il Napoli è comunque una squadra forte, sono obbligati a fare risultato e quindi certamente non sarà semplice. Dall’altro lato la Lazio ha un’occasione importante per continuare a fare punti e proseguire la scia positiva”.

I tuoi, invece, che anni sono stati alla Lazio? Cosa ti ricordi? Quali sensazioni conservi?

Ma, guarda, ti confido che io alla Lazio sono stato benissimo. Ho passato tre anni meravigliosi, fantastici e con i tifosi ho creato un rapporto stupendo. Io quando firmai per la Lazio non ci credevo, era un sogno che si avverava. Un grande club, un tifo così caldo, per me era veramente un sogno. Sono rimasto affezionato, sono un tifoso, in me i tifosi apprezzavano la mia grinta, la mia voglia di lottare in campo, cose poi molto affini al sentimento della lazialità. Sono stati anni importanti che conservo con affetto”.

Pensi che la Lazio possa lottare per lo scudetto fino alla fine?

“Io lo spero, essendo tifoso laziale, anche se vedo sempre avanti l’Inter. Per me loro sono ancora la squadra più forte, quella da battere, ma sicuramente la Lazio può giocarsela se continua così. Il campionato è ancora lungo, a oggi ti dico però che l’Inter è ancora la squadra da battere”.

Ti immagini un testa a testa tra Lazio e Roma per il titolo un po’ come succedeva nei primi anni 2000?

“Sicuramente per la Capitale è un fatto positivo che le due squadre lottino al vertice e facciano bene, poi è ovvio che da tifoso biancoceleste spero nella Lazio. Ripeto che vedo l’Inter come la squadra da battere, ancora, ma tutto può succedere”.

Grazie per la chiacchierata, Gaby: alla prossima!

“Grazia a voi, un saluto a tutti i tifosi laziali!”.

di Claudio Troilo

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