LAZIO WOMEN
La Lazio Women batte un colpo: UFFICIALE l’arrivo del portiere Mukasa, il comunicato
Nuovo rinforzo per la Lazio Women in vista della prossima stagione: si tratta del portiere Angel Mukasa che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Galatasaray, ecco il comunicato del club.
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La Lazio annuncia Mukasa, il comunicato
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Angel Mukasa è una nuova calciatrice biancoceleste.
Portiere classe 2002, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie prestigiose di Brøndby IF e Rosengard, club svedese con cui ha conquistato quattro titoli nazionali che le hanno permesso anche di disputare la UEFA Women’s Champions League.
Approda alla Lazio dopo l’esperienza nell’ultima stagione al Galatasaray conclusa con un terzo posto nella massima serie turca. Benvenuta Angel!”.
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