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INTERVISTE

Mulè: “Un club senza tifosi è morto. Lotito deve ascoltare i laziali”

Published

2 ore ago

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Claudio Lotito

Giorgio Mulè, membro del Lazio club Montecitorio, in un’intervista concessa al Fatto Quotidiano, ha parlato della situazione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è anche senatore per lo stesso partito di cui è esponente il giornalista. Il presidente, com’è noto, è contestato aspramente da tutta la tifoseria, che non sottoscriverà l’abbonamento all’Olimpico per la prossima stagione e che da tempo gli chiede un cambio nella sua gestione.

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L’intervista di Mulé su Lotito e la situazione della Lazio

“Un club, senza la sua tifoseria, muore, proprio come una pianta senz’acqua. Al netto delle contestazioni violente, e di altri episodi da condannare, Lotito deve ascoltare la gente e cercare di ricostruire un legame. Sta a lui trovare una via d’uscita da questa situazione”

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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