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Murgia compie gli anni, gli auguri della Lazio
L’ex centrocampista biancoceleste Alessandro Murgia compie 30 anni, gli auguri della Lazio sui propri canali social.
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Gli auguri della Lazio ad Alessandro Murgia.
“Giorno speciale per Alessandro Murgia. L’ex centrocampista della Lazio compie oggi 30 anni. Il classe `96, prodotto della Primavera biancoceleste, ha giocato nella prima squadra dal 2016 al 2019, collezionando 49 presenze e 4 gol, uno di questi decisivo per la vittoria della Supercoppa italiana del 2017 contro la Juventus.
Nella Capitale, oltre alla sopracitata Supercoppa, ha conquistato anche due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera”.
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