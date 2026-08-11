Murgia ritorna in Italia: ripartirà dalla Serie C

A quasi nove anni esatti dalla sua notte, la notte che scrisse la storia consegnando alla Lazio la Supercoppa Italiana del 2017 segnando il goal decisivo contro la Juventus, era il 13 agosto 2017, Alessandro Murgia ha deciso di tornare a casa, o giù di lì: il Guidonia Montecelio lo aspetta.

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Murgia al Montecelio: l’ex Lazio di nuovo in Italia

Colpo di mercato per la Serie C che a breve dovrebbe vedere Murgia diventare un nuovo giocatore del Guidonia Montecelio, a parlare della trattativa prossima alla chiusura è stato Tuttmercatoweb. Dopo le esperienza in Romania tra Hermannstadt e Cluj, il centrocampista classe 1996 è pronto a ripartire da vicino casa. Passa al club laziale a costo zero visto che era ufficialmente svincolato dallo scorso 7 agosto.

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