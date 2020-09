Tempo di lettura: < 1 minuto

VEDAT MURIQI LAZIO – Dopo aver tanto lottato per la maglia biancoceleste, Vedat Muriqi è in arrivo a Roma. L’atterraggio del volo è previsto per oggi alle 12:30 a Ciampino. Il giocatore approderà alla Lazio per una cifra vicina a 20 milioni di euro. La trattativa non è stata facile, ma la tigna della dirigenza capitolina e la volontà del giocatore hanno fatto la differenza. Muriqi ha lasciato il Fenerbahce ed è arrivato oggi a Ciampino per sottoporsi alle visite mediche nella giornata di domani. Il kosovaro firmerà poi un contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi 5 anni.

Le parole di Muriqi prima della partenza

“Mi vedo adatto al loro stile di gioco. Hanno giocato con una doppia punta nella maggior parte delle partite della stagione. Hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me. Anch’io ho scelto loro. Per me viene prima il successo di squadra, poi quello individuale. Vado in una nuova squadra, spero di avere successo e voglio giocare nei grandi club del mondo nei prossimi anni. Farò del mio meglio per la Lazio“.

