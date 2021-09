Muriqi e la voglia di riscatto

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Indossa la maglia del Kosovo e la palla va in porta. Vedat Muriqi è infatti il miglior marcatore della sua nazionale: 16 gol in 31 gare. L’ultimo l’ha segnato giovedì nella prima vittoria nelle qualificazioni per Qatar 2022. Domani affronterà la Grecia, poi la Spagna prima di rientrare da Maurizio Sarri.

Muriqi, la stagione del riscatto

Come riportano Il Corriere dello Sport, Muriqi è atteso dalla stagione della vita. Il peso delle aspettative l’ha schiacciato nella sua prima in Italia e per lui il Kosovo è un rifugio felice. Il suo nome, sabato contro lo Spezia è stato accompagnato dai fischi dei tifosi che pretendevano più gol dal secondo acquisto più caro della gestione Lotito. Ora Muriqi nella sua seconda stagione italiana ci riprova con Sarri, e senza Caicedo come vice.