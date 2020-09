Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Domenica 13 settembre, l’inizio della Serie A è ormai alle porte. A causa del Coronavirus, quello che si prospetta è un campionato molto diverso dagli altri. L’assenza del pubblico e le tante partite ravvicinate condizioneranno sicuramente le prestazioni dei giocatori. I club che riusciranno a gestire al meglio i problemi che si troveranno ad affrontare avranno più probabilità di diventare protagonisti di questa particolare stagione. Il giornalista di Sky Riccardo Trevisani è sicuro che una cosa, però, non cambierà: la vena realizzativa di Ciro Immobile. L’ex commissario tecnico della Nazionale Ventura, invece, sostiene che quest’anno la Lazio potrà seriamente impensierire la Juventus per il titolo.

News e fatti in casa Lazio: tutte le notizie di oggi

La notizia del giorno è senza dubbio l’arrivo nella Capitale di Vedat Muriqi. Dopo una trattativa a tratti snervante l’attaccante kosovaro è sbarcato a Ciampino alle 14:10 e firmerà un contratto con la Lazio per i prossimi 5 anni. Il direttore sportivo Igli Tare ha anche piazzato un colpo in chiave futura. Trattasi di Enzo Adeagbo, difensore centrale classe 2002 che giocherà con la Primavera. Novità anche sul mercato in uscita. Milan Badelj, infatti, potrebbe trasferirsi al Genoa. Brutte notizie, invece, vengono da Luiz Felipe che ha riportato un’infortunio nella sfida amichevole di ieri contro il Frosinone e oggi è andato in Paideia per gli accertamenti. Diverse le emozioni di Nicolò Armini che, al termine della partita, ha avuto modo di confrontarsi con il suo idolo Alessandro Nesta, attuale allenatore dei canarini. Da sottolineare, infine, lo splendido esordio in campionato della Lazio Women, che ha vinto contro il Pontedera per 10 a 1.

