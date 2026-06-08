Muriqi al Fenerbaçe fa felice la Lazio: quanto incassano i biancocelesti

Vedat Muriqi, ex biancoceleste oggi al Maiorca, è finito nei radar del Fenerbahce, intenzionato ad acquistare un attaccante nella sessione invernale di calciomercato. La Lazio sta a guardare: un trasferimento del kosovaro, infatti, farebbe molto comodo ai biancocelesti…

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Calciomercato, il trasferimento di Muriqi dal Maiorca al Fenerbahce fa sorridere la Lazio

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Con la fine delle elezioni per la presidenza del Fenerbaçe che hanno visto la vittoria di Aziz Yildirim arrivano anche importanti novità sul futuro di Muriqi. Yildirim aveva infatti promesso l’arrivo dell’ex Lazio in caso di vittoria e l’affare col Maiorca ora potrebbe dunque andare in porto. Come evidenziato da COPE in Spagna, il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 15.5 milioni di euro e di questi quasi la metà finirebbe nelle casse del club di Lotito che vanta una percentuale sulla rivendita del “Pirata” pari al 45%. Muriqi con Fenerbaçe dovrebbe firmare un contratto fino al 2029.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Maiorca pare essere irremovibile sulla valutazione di Muriqi: 20 milioni di euro o niente. E’ avvisato il Fenerbahce, interessato al “Pirata”, ma intenzionato a chiedere uno sconto sul prezzo, complice la retrocessione della squadra delle Baleari.Osservano defilati i cugini del Galatasaray. Buone notizie per la Lazio, che detiene il 45% della rivendita del giocatore: in tal caso, i biancocelesti guadagnerebbero 9 milioni.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a breve ci sarà un confronto fra l’entourage di Muriqi e il Maiorca. La retrocessione in Segunda Division del club delle Baleari porterà ad una separazione praticamente sicura. Il vice capocannoniere della Liga (23 gol) dovrebbe tornare al Fenerbahce, che spera di ottenere uno sconto sui 20 milioni inizialmente richiesti per il cartellino del Pirata. La Lazio osserva interessata, essendo detentrice del 45% sulla futura rivendita del calciatore kosovaro.

AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO – Con 22 reti, Muriqi è secondo nella classifica marcatori spagnola, alle spalle di Kylian Mbappé, fermo a 24 e non nelle migliori condizioni fisiche.

A Formello seguono da vicino la situazione, non tanto per vedere se il Maiorca del kosovaro si salverà, bensì per prevedere possibili sviluppi di mercato. Come ricorda il Corriere dello Sport, quando la Lazio cedette Muriqi al Maiorca, nel 2022, inserì una clausola che le garantisce il 45% sulla futura rivendita del giocatore. E oggi, dopo l’esplosione definitiva, l’attaccante è al centro del mercato internazionale.

Il club più interessato è il Fenerbahce, dove Muriqi aveva già giocato, prima dell’arrivo in Italia, quando era ancora acerbo. Ma in Spagna qualcuno lo ha perfino accostato al Barcellona, che deve sostituire il partente Lewandowski. Quello che sembrava uno dei peggiori flop degli ultimi anni, a Roma, potrebbe così trasformarsi, a sorpresa, in un tesoretto inatteso per le casse biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 22 APRILE – L’attaccante kosovaro è sempre più vicino al ritorno in Turchia. Sorride Claudio Lotito che incasserebbe diversi milioni dalla cessione grazie alla percentuale del 45% sulla futura rivendita.

AGGIORNAMENTO 11 APRILE – Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, Vedat Muriqi si trova ancora in orbita Fenerbahce, che potrebbe riportarlo in gialloblù per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro. La tentazione di tornare in Turchia esiste e a Istanbul lo sanno bene. Anche in questa stagione il “Pirata” è stato il vero trascinatore del Maiorca, con la cui maglia ha segnato 19 gol e fornito 1 assist.

Come riportato dai media turchi, il calciatore del Maiorca Vedat Muriqi è sempre più vicino a un approdo al Fenerbahce per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Si tratterebbe di un ritorno in gialloblu per lui, che in passato aveva già vestito la maglia del Fener con grandi risultati, tanto da guadagnarsi la chiamata della Lazio. I biancocelesti osservano l’evolversi della situazione. Nei confronti del Maiorca, dove si era trasferito nell’estate del 2002, i Laziali detengono, infatti, il diritto al 45% del prezzo di rivendita dell’attaccante kosovaro.

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