INTERVISTE
Muriqi: “Alla Lazio sei lasciato solo con il tuo destino!”
Vedat Muriqi, di recente trasferitosi al Fenerbahce, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club, parlando della complicata convivenza con Immobile e di tutte le difficoltà vissute alla Lazio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Muriqi nell’intervista su Immobile e la Lazio
“Posso dire di essere cresciuto tantissimo dal punto di vista dell’esperienza. Il mio trasferimento alla Lazio è avvenuto proprio mentre ero a Topuk Yaylası: sono partito da qui e ora sono tornato. Sto svolgendo il mio primo allenamento di nuovo qui. Alla Lazio avevo davanti Ciro Immobile, che in quel periodo era il vincitore della Scarpa d’Oro. È stata una situazione molto difficile”.
Sul periodo alla Lazio
“Qui, quando arriva un calciatore, ci sono traduttori, lo staff e tutti ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Lì, invece, non è così: sei completamente da solo. Sei solo con il tuo destino; o riesci ad adattarti da solo oppure vivi le difficoltà che ho vissuto io. Inoltre arrivavamo dalla Turchia: la differenza di lingua, cultura e religione ha reso tutto ancora più complicato. Poi è iniziata la mia avventura al Maiorca. Pensavo sarebbe stata breve, ma le cose sono cambiate rapidamente ed è diventata un’esperienza durata due anni…”
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