Muriqi tra cessione e conferma: contro il Sassuolo l’ultima chance

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO VEDAT MURIQI – La stagione di Vedat Muriqi è stata a dir poco deludente. La dirigenze della Lazio ha puntato molto sul kosovaro che, però, non è riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra biancoceleste. Complice il Covid-19 e qualche problema muscolare, il suo ambientamento a Roma è stato più difficile del previsto. Il suo futuro è da scrivere, ma oggi contro il Sassuolo si giocherà l’ultima carta a sua disposizione.

Muriqi: cessione o conferma?

La conferma del gigante ex Fenerbahce potrebbe dipendere dal futuro di Simone Inzaghi. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, mentre Igli Tare crede molto nel numero 94, il tecnico biancoceleste gli ha sempre preferito Felipe Caicedo. Del resto i suoi numeri non sono confortanti: appena due gol in 33 presenze con l’aquila sul petto. Bottino che stona con le statistiche provenienti dalla Turchia dove, in due anni, ha collezionato 34 marcature. Anche con il Kosovo, però, i numeri sono dalla sua: 11 reti in 27 gare. Un mancato ambientamento e qualche problema fisico, quindi, potrebbero essere le risposte alla stagione del giocatore sotto le aspettative. Sul fronte mercato ci sarebbero da valutare delle valutazioni per un prestito in Europa, dal momento che l’attaccante non vorrebbe tornare in Turchia. Futuro incerto, dunque, quello del giocatore biancoceleste, che oggi si giocherà l’ultima chance contro la squadra di De Zerbi.