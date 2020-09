Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO MURIQI – La Lazio si sta muovendo con attenzione sul mercato per cercare di garantire a Simone Inzaghi i rinforzi necessari per risultare competitivi sia in campionato che in Champions League. Dopo gli arrivi di Gonzalo Escalante e Pepe Reina, il ds Tare è a colloquio con il Fenerbahce per acquistare Vedat Muriqi. La trattativa va avanti da giorni, ma tra i due club manca ancora l’intesa finale. Tra domanda ed offerta ballano circa tre milioni. A fare la differenza potrebbe risultare la volontà del calciatore, voglioso di approdare nella capitale. A confermarlo è stato proprio il bomber classe 1994, in un’intervista rilasciata al giornalista Ertan Suzgun.

Calciomercato Lazio, Muriqi: “Trattativa logorante, ma voglio giocare in serie A”

“Il Fenerbahçe in me ha un posto speciale. Voglio andarmene da qui con con eleganza, senza strappi. Non ho mai portato avanti trattative che non fossero in linea con gli interessi del club. La Lazio gioca in serie A e farà la Champions, è un passo importante nella mia carriera, Tuttavia le trattative stanno durando davvero tanto e questo ha iniziato a darmi fastidio, è logorante. Voglio che tutto finisca il prima possibile”.

