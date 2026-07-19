CALCIOMERCATO LAZIO
Pazza idea Musah dal Milan: ecco perché l’affare sarebbe possibile
La Lazio è concentrata sulla ricerca di un difensore e di un attaccante, ma anche il centrocampo ha bisogno di innesti che sappiano dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva: l’ultima idea porta a Musah del Milan.
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Nuovo nome per il centrocampo della Lazio: piace Musah del Milan.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it la Lazio starebbe pensando a Yunus Musah del Milan, lo scorso anno in prestito all’Atalanta. Il club capitolino vorrebbe ingaggiare lo statunitense con la medesima formula, magari onerosa (2 milioni di euro) fissando il riscatto a circa 18 milioni. Come detto, le priorità di Fabiani sono altre, ma la pista rossonera per il nuovo centrocampista è sicuramente da tenere d’occhio.
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