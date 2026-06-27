INTERVISTE
Muslera: “Mi scuso con i miei compagni, non ho mai sofferto così tanto”
Le parole dell’ex portiere della Lazio, Fernando Muslera, dopo l’eliminazione dell’Uruguay di Marcelo Bielsa dal Mondiale contro la Spagna, a causa di un suo grave errore: ecco riportata la sua intervista.
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L’intervista di Muslera dopo l’eliminazione dell’Uruguay dal Mondiale contro la Spagna
“Non ho mai sofferto così tanto per questo sport e non avrei mai pensato di potermi sentire così male. Mi scuso con i miei compagni e con il popolo uruguaiano per il mio Mondiale. Anche se non sarà mai abbastanza”.
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