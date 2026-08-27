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INTERVISTE

Mussa: “Lazio da metà classifica, nulla in più dell’Udinese”

Published

2 ore ago

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Giovanni Mussa ha espresso il suo giudizio sul mercato della Lazio dopo l’arrivo di Frattesi e Pinamonti ai microfoni di TMW Radio.

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Le parole di Giovanni Mussa sul mercato della Lazio.

“Il fattore ambientale incide sempre, ma a Roma di più. Dopodiché la squadra ha valori da metà classifica, sullo stesso livello di Udinese, Bologna e Torino”.

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# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
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