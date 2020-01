Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI DEMME CALCIOMERCATO – Manca solo l’ufficialità ma il Napoli ha messo a segno il primo colpo del suo mercato di riparazione. Diego Demme è un nuovo giocatore azzurro, è un mediano e arriva dal Lipsia. Accontentate dunque le richieste di Gattuso che aveva chiesto un centrocampista a De Laurentiis. Il 28enne è già arrivato stamattina a Villa Stuart per le visite mediche di rito e le firme. Già in giornata dovrebbe essere a Napoli per incontrare Gattuso e svolgere domani il primo allenamento. L’esordio per l’italo-tedesco potrebbe arrivare già sabato in occasione della sfida contro la Lazio per la quale “ringhio” conta di convocarlo.