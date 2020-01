Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI FIORENTINA SERIE A – Il Napoli sprofonda in classifica e sceglie la via del ritiro. Al San Paolo, contro la Fiorentina, arriva l’ennesimo ko per Gattuso. Una gara che il Napoli ha provato a vincere, ma sul fronte opposto i Viola meritano la vittoria con una gara ordinata. La Viola raggiunge in classifica il Napoli a 24 punti: gli azzurri escono tra i fischi del San Paolo e vanno in ritiro.

NAPOLI-FIORENTINA 0-2 (highlights)

26′ Chiesa, 74′ Vlahovic

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Allan (56′ Demme), Fabiàn Ruiz, Zielinski (64′ Lozano); Callejon (75′ Llorente), Milik, Insigne. All: Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87′ Ceccherini); Chiesa (78′ Sottil), Cutrone (66′ Vlahovic). All: Iachini

Ammoniti: Hysaj (N), Demme (N), Dalbert (F)