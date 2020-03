Tempo di lettura: < 1 minuto

RINO GATTUSO NAPOLI SERIE A – Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky per esprimere il proprio dissenso sulle partite rinviate a causa dell’emergenza del Coronavirus. Di seuguito le sue parole.

Rino Gattuso sul rinvio delle partite

“Rispetto per le persone morte e per quelle malate, penso però che o si gioca tutti o nessuno. Meglio giocare a porte aperte, ma se si decide di giocare a porte chiuse si deve giocare. Perché giocare fra due mesi potrebbe non essere la stessa cosa con le classifiche che sono diverse. Bisogna fare le cose con criterio.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.