LAZIO NAPOLI INFORTUNIO GHOULAM – Dopo la sconfitta interna di ieri contro l‘Inter, il Napoli è già in campo oggi per preparare la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Gattuso dovrà valutare in fretta anche gli infortunati. Continua le terapie Maksimovic, mentre Koulibaly si è dedicato a un lavoro personalizzato.

Out Ghoulam

Fuori Ghoulam, colpito da un attacco influenzale. Nella seduta odierna lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Inter, il resto della rosa ha lavorato sul possesso palla.