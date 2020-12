Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI – Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il big match di domani sera contro la Lazio. Fuori dall’elenco, come già preventivato, Dries Mertens. Il belga rientrerà nel 2021. Out anche Osihmen, ancora alle prese con l’infortunio alla spalla.

I convocati

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.

