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Caso Lang al Maradona: il gesto all’orecchio accende i fischi del pubblico

Published

2 ore ago

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Napoli Lazio Lang fischiato

Nonostante una prova brillante sul piano del gioco, l’esterno del Napoli, Noa Lang finisce nel mirino dei propri tifosi, durante la partita con la Lazio.

Leggi anche: Infortunio Tavares, problemi durante il primo tempo a Napoli

Noa Lang fischiato durante Napoli Lazio

Una frattura improvvisa si è consumata nel primo tempo della sfida del Maradona tra Napoli e Lazio. Protagonista Noa Lang, uno dei profili più attivi dell’attacco azzurro, travolto da una pioggia di fischi proveniente da una parte consistente dello stadio. Come riportato da DAZN la contestazione nasce al termine di un’iniziativa offensiva non andata a buon fine. L’esterno olandese si è rivolto verso gli spalti portandosi le mani alle orecchie in un gesto emblematico, interpretato dalla tifoseria come un’esplicita provocazione a farsi sentire di più.

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