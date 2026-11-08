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Napoli Lazio, il bacio di Gattuso ad Allegri a pochi minuti dall’inizio

Published

3 ore ago

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Napoli Lazio Gattuso Bacia Allegri

Un caloroso abbraccio nel tunnel e un bacio sulla guancia in campo fra Massimiliano Allegri e Gattuso sciolgono la tensione del pre-partita di Napoli Lazio.

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Gattuso bacia Allegri nel prepartita di Napoli Lazio

A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, Gennaro Gattuso si è avvicinato a Massimiliano Allegri prima con una carezza sulla testa nel corridoio e poi con un bacio affettuoso a bordo campo, strappando un sorriso al tecnico toscano. Un gesto spontaneo che testimonia una stima, nata nei due anni condivisi al Milan con le vittorie di Scudetto e Supercoppa.

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