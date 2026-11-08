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Allegri si lamenta dopo la rete di Frattesi, ecco cos’è successo

Published

2 ore ago

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Napoli Lazio gol Frattesi protesta Allegri

Il centrocampista della Lazio, Davide Frattesi, torna al gol a due mesi dall’ultima volta e gela il Napoli, sotto la curva scoppia la protesta di Massimiliano Allegri. Ecco il motivo:

Leggi anche: Caso Lang al Maradona: il gesto all’orecchio accende i fischi del pubblico

Gol Frattesi, Allegri protesta

Il big match dello Stadio Diego Armando Maradona si accende a bordo campo. A rompere l’equilibrio nel primo tempo ci pensa Davide Frattesi, abile a fiondare in rete la palla del vantaggio biancoceleste. La rete, tuttavia, trascina con sé un immediato strascico di tensione. Mentre Frattesi si lasciava andare all’esultanza sotto il settore dei sostenitori partenopei, la panchina azzurra si è infervorata. In particolare, Massimiliano Allegri si è rivolto a gran voce verso il direttore di gara lamentando l’eccessiva perdita di tempo da parte del calciatore laziale durante i festeggiamenti. Non si è fatta attendere la reazione spontanea del centrocampista ex Inter, che, rientrando verso la propria metà campo, ha risposto al tecnico toscano con una battuta: “Mister, ho corso tutto il campo, dammi il tempo per rifiatare”.

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