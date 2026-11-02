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Napoli, due titolari a rischio contro la Lazio
Nuova tegola in casa Napoli nell’avvicinamento al delicatissimo doppio impegno tra Champions League e campionato contro la Lazio: due titolari, Olivera e Di Lorenzo potrebbero non giocare a causa infortunio.
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Di Lorenzo e Olivera a rischio contro la Lazio
I problemi riguardano i due esterni difensivi titolari: il capitano Giovanni Di Lorenzo e il laterale mancino Mathias Olivera. Entrambi i calciatori hanno accusato risentimenti di natura fisica durante la sfida dello Stadium e hanno dovuto abbandonare immediatamente il ritiro della squadra come annunciato nel comunicato del club:
“Dopo il match di ieri sera, gli azzurri si sono allenati a Torino in vista del prossimo incontro di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro il Porto. La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
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|21
|10
|6
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|10
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|9
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|9
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|10
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|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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