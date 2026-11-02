Napoli, due titolari a rischio contro la Lazio

Nuova tegola in casa Napoli nell’avvicinamento al delicatissimo doppio impegno tra Champions League e campionato contro la Lazio: due titolari, Olivera e Di Lorenzo potrebbero non giocare a causa infortunio.

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Di Lorenzo e Olivera a rischio contro la Lazio

I problemi riguardano i due esterni difensivi titolari: il capitano Giovanni Di Lorenzo e il laterale mancino Mathias Olivera. Entrambi i calciatori hanno accusato risentimenti di natura fisica durante la sfida dello Stadium e hanno dovuto abbandonare immediatamente il ritiro della squadra come annunciato nel comunicato del club:

“Dopo il match di ieri sera, gli azzurri si sono allenati a Torino in vista del prossimo incontro di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro il Porto. La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici”.

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